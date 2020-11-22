Шоумен, співак Артур Пирожков (Олександр Ревва - справжнє ім'я) і його дружина Анжеліка Ревва вирушили на відпочинок

Дружина артиста повідомила, що зараз знаходиться в теплих краях, підкріпивши це яскравими знімками, повідомляє Politeka.net. Анжеліка розмістила знімки з яхти.

Красуня позувала в блакитній сукні з мереживом під грудьми і на талії. Завершили її образ золоті прикраси.

Вона розпустила довге волосся і виглядала дуже щасливою і задоволеною.

Ревва позував у білосніжній сорочці і блакитних шортах. Артист притиснув дружину до себе і посміхнувся.

"💙 💙Сашка з Анжі дорвалися до сонечка...",- написала щаслива дружина співака.

За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Досить вам вже молодіти Заздрісно ж😜 🌷 🥳", " заздримооо👍 🏻 👍 🏻 👍 🏻", " чудові!❤️

А ми рівно через тиждень туди! ☀ ️ 😍 ", "Моя одна з найулюбленіших пар!!!😍 😍 😍Люблю і обожнюю вас!!!❤ ❤ ❤ 💋 💋 💋 ", "Ого яке плаття! 😍 Супер красиві)", " Ах, яке плаття🤗 👍", " А ось і вони, ось і вони ) прекрасна пара сімейства ра 😁 🔥 👍

Щаслива людина �💫🈀🌈🟝🉌�", " Ви такі яскраві!!! 😍Кольори просто космос! 🌺🌺🌺🌺", "Така міцна чоловіча рука вас тримає..... І яка різниця яке плаття...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анжеліка Ревва для позування вбралася у відверте біле бікіні, а на голову одягла помаранчеву кепку з буквами LA (Лос-Анджелес).

Знаменитість поскаржилася на те, що полетіла на відпочинок без своєї дочки Амелі і тепер їй постійно доводиться вислуховувати, що вона, нібито, погана мати.

Нагадаємо, підросли дочки Артура Пирожкова вразили зовнішністю, Семенович оцінила

Ще Politeka писала, що фігуриста дружина Артура Пирожкова підкорила пишними стегнами в гарячому образі

Також Politeka повідомляла, що сонячна дочка Артура Пирожкова показала, як отжигает з татом, кадри веселощів