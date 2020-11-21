Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра" поніжилася в ліжку в чому мати народила

Пікантне фото знаменитість розмітила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka.net.

Популярна співачка і спокуслива красуня Тетяна Котова, яка свого часу виступала у складі групи ВІА Гра любить кружляти голови фанатам. На своїй сторінці в Instagram вона частенько викладає яскраві і досить відверті фотографії.

І ось артистка перевершила саму себе і показала спокусливе фото, на якому лежить нагая в ліжку.

На знімку Котова злегка прикрила свої повні груди рукою і відразу розбурхала фантазію її передплатників, особливо, чоловічу половину.

За рахунок того, що красуня лежить на животі, її «кавуни» здаються ще більше.

"Доля розкидала нас по різних диванах і постілях ...😅 😅 😅 » ,- написала Тетяна.

Шанувальникам така краса без краплі вульгарності природно підняла настрій. Свої захоплені відгуки вони залишають в коментарях.

"Ідеал краси", "Вау", " я просто люблю тебе🖤", " Полуниця бомба чесно кажучи 😘 🤗 👍 ", "Розкішна дівчина🌷 👑 🔥", " буває і таке 🤪 фотографія у вас дуже крута вийшла🔥", " яка ж Ви красуня, від вас просто неможливо відірвати очей😍 😍 😍", "у мене аж годинник встали"," мхочу опинитися з тобою в одній ліжечку)))", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Котова захопила новим сміливим образом.

Знаменитість вибрала образ "гарячого ковбоя": на дівчині надітий чорний злитий купальник лише трохи прикритий напівпрозорою тканиною, на голові – ковбойський капелюх.

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