Голлівудську актрису Анджеліну Джолі зняли в компанії поліцейського

Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився на сторінці Facebook-спільноти "Jack Nicholson - Fanpage".

Так як у актриси немає власного аккаунта в Instagram, її шанувальники полюють за фото на фан-сторінках.

На опублікованому кадрі одна з найкрасивіших голлівудських актрис попалася на гарячому в компанії поліцейського. Чоловік у формі чисто випадково побачив актрису в машині і хотів зробити селфі. Актриса, грайливо будуючи очі поліцейському, погодилася.

Користувачі Мережі захопилися не тільки зовнішності Джолі, але і правоохоронця.

"Вона така фотогенічна", "Подивіться на її обличчя, коли коп робить селфі", "Красунчик офіцер", - писали у коментарях під постом.



Раніше в мережі з'явилося фото, на якому Анджеліна позувала в тонкій сукні на бретельках. Мокрий наряд обтягував фігуру зірки, роблячи акцент на самих соковитих місцях.

Нагадаємо, що пристрасна Анджеліна Джолі переборщила з розрізом на сукню, завороживши дикою красою: мрія мільйонів.

Як повідомляла Politeka, повністю роздягнена Анджеліна Джолі поніжилася в ліжку, показавши самий сік: ось це форми!

Також Politeka писала, що розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця:»око не відірвати".







