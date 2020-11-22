Ці зірки майже невпізнанні

Знаменитості до своєї популярності виглядали зовсім не так, як ми звикли

Подивімось на рідкісні фото зірок, коли вони були зовсім молоді, повідомляє Politeka.net.

Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян в шкільні роки була не такою ефектною, як зараз, але все ж неймовірно симпатичною.

Молодий Арнольд Шварценеггер, який став знаменитим бодібілдером, а потім прославився як актор.

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в юності займалася бейсболом. На фото красуня з короткою стрижкою, і її ледь впізнати.

А хіба в цьому маленькому баскетболісті легко впізнати майбутнього серцеїда, актора Бреда Пітта:

А ось як у 1993 році виглядав красень, артист Леонардо Ді Капріо і відома модель Кейт Мосс.

Нагадаємо, Кім Кардашьян влаштувала домашню фотосесію зі своїми дочками. Зірка прилягла на руку і подивилася в камеру, золотий ланцюжок спустився вниз по декольте. Довжина топа дозволила розглянути тонку талію і пружний живіт знаменитості. Макіяж відмінно підкреслив розріз очей зірки, а довга стрілка навіть трохи подовжила його.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес позувала, напівобернувшись до камери, і елегантно прикрила бюст своїм плечем. Мокре волосся прилипло до шиї та видали, що вона тільки що пірнула.

У прозорій воді можна розгледіти струнку фігуру і пружні стегна американської знаменитості. До того ж, зірка млосно подивилася в камеру, зачаровуючи поглядом і прекрасним обличчям.

Фото зібрало багато приємних повідомлень у бік нестаріючої красуні.

Нагадаємо, що пустотлива Дженніфер Лопес в непристойному ТОПі заткнула за пояс молодих дівчат: "Дика штучка»

Як Politeka писала, пристрасна Дженніфер Лопес позбавила дару мови виглядом в прозорому костюмі: тканина ось-ось лопне.

Також Politeka повідомляла, що заведена Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".