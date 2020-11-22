Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, блиснула досконалими формами в напівпрозорому боді
Спокусниця любить епатувати публіку в жарких образах, пише Politeka.net. Зірка ніколи не соромилася свого тіла, завдяки чому й отримала любов мільйонної аудиторії.
Красуня кілька годин тому порадувала своїх шанувальників фото в напівпрозорому боді з декольте. Красуня прилягла і з висоти зняла свої спокусливі розміри.
Модель засвітила великі форми в глибокому вирізі, але при цьому зафарбувала найпотаємніше.
Груди виглядали чудово і притягували погляд.
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Золотий чокер блищав на шиї та став відмінним доповненням до образу.
"1 або 2? !!! Коментар нижче, малюки 🥰", - написала знаменитість.
За 13 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали багато приємного в сторону знаменитості.
"Приголомшливе видовище", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд вирішила побалувати шанувальників жарким фото в одному бікіні. Зірка позувала в білосніжному крихітному купальнику, який підстрибнув на грудях.
Модель встала впівоберта, щоб похвалитися своїми пружними сідницями в крихітних плавках на зав'язках. Сідниці оголилися, а модель стиснула їх знизу дерев'яною битою.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд показала бюст у всій красі, повернувшись до об'єктиву і вип'ятивши той вперед в модній синій білизні з тонкими лямками-стрічками.
Відзначимо, в її профілі досить багато різних кадрів, але найпопулярнішими залишаються непрофесійні фото, а гарячі селфі.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"