Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася з численною аудиторією неймовірно смачним рецептом з сиру

Покрокову інструкція відомий кулінар оприлюднила на своєму авторському YouTube-каналі, а також у соцмережі Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сирного штоллена-ніжного, дуже соковитого і без дріжджів️ ️ цьому штоллену не обов'язково відлежуватися 3 тижні - можна їсти після приготування ☺️😋», - повідомила Глинська.

Для його приготування знадобитися:

200 г вершкового масла

150 г цукру

200 г сиру 5-9

100 г яйця

цедра лимона

цедра апельсина

10 г розпушувача

500 г борошна

250 г світлого родзинок

200 г сушеної чорниці

150 мл чорного рому



Додатково:

200 г розтопленого вершкового масла

200 г цукрової пудри

🍇Підготуйте сухофрукти.

1. Промийте родзинки і чорницю: залийте окропом на 1 хвилину, злийте і промийте під холодною водою. 2. Залийте сухофрукти ромом, накрийте плівкою і залиште на ніч. Можна скористатися мікрохвильовкою: прогрійте сухофрукти з ромом по 30-40 секунд, періодично перемішуючи. 3. Відкиньте готові сухофрукти на сито і дайте стекти рому.

Для приготування тіста:

1. Змішайте розм'якшене вершкове масло, цедру лимона і апельсина і збийте. 2. Додайте цукор і знову перемішайте. 3. Додайте яйця і сир і знову перемішайте. 4. З'єднайте борошно з розпушувачем і змішайте з сирною масою. 5. Додайте в тісто замочені сухофрукти і перемішайте. 6. Розділіть тісто на 3 частини і сформуйте штоллени. 7. Викладіть на пергамент і відправте випікатися в духовку при 175-180°С на 40-45 хвилин. 8. Змастіть гарячі штоллени розтопленим вершковим маслом з усіх боків, а потім присипте цукровою пудрою.

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