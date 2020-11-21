Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася з численною аудиторією неймовірно смачним рецептом з сиру
Покрокову інструкція відомий кулінар оприлюднила на своєму авторському YouTube-каналі, а також у соцмережі Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сирного штоллена-ніжного, дуже соковитого і без дріжджів️ ️ цьому штоллену не обов'язково відлежуватися 3 тижні - можна їсти після приготування ☺️😋», - повідомила Глинська.
Для його приготування знадобитися:
200 г вершкового масла
150 г цукру
200 г сиру 5-9
100 г яйця
цедра лимона
цедра апельсина
10 г розпушувача
500 г борошна
250 г світлого родзинок
200 г сушеної чорниці
150 мл чорного рому
Додатково:
200 г розтопленого вершкового масла
200 г цукрової пудри
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🍇Підготуйте сухофрукти.
1. Промийте родзинки і чорницю: залийте окропом на 1 хвилину, злийте і промийте під холодною водою. 2. Залийте сухофрукти ромом, накрийте плівкою і залиште на ніч. Можна скористатися мікрохвильовкою: прогрійте сухофрукти з ромом по 30-40 секунд, періодично перемішуючи. 3. Відкиньте готові сухофрукти на сито і дайте стекти рому.
Для приготування тіста:
1. Змішайте розм'якшене вершкове масло, цедру лимона і апельсина і збийте. 2. Додайте цукор і знову перемішайте. 3. Додайте яйця і сир і знову перемішайте. 4. З'єднайте борошно з розпушувачем і змішайте з сирною масою. 5. Додайте в тісто замочені сухофрукти і перемішайте. 6. Розділіть тісто на 3 частини і сформуйте штоллени. 7. Викладіть на пергамент і відправте випікатися в духовку при 175-180°С на 40-45 хвилин. 8. Змастіть гарячі штоллени розтопленим вершковим маслом з усіх боків, а потім присипте цукровою пудрою.
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