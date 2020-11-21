Закон про нові штрафи для українців набув чинності
Так, документ вчора був оприлюднений в "Голосі України" і за законодавством він набирає чинності наступного дня після публікації.
Відсьогодні українців штрафуватимуть за відсутність маски/респіратора в громадських місцях (будівлях, спорудах, громадському транспорті).
Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Більш того, в законі сказано, що маска/респіратор повинні повністю закривати рот і ніс, інакше штрафу не уникнути. Штрафуватимуть українців прямо на вулиці без рішення суду.
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255 гривень потрібно буде заплатити, якщо порушення-повторне.
"Правоохоронці будуть виконувати закон в тому плані, як це написано. Там написано, що маска повинна закривати дихальні шляхи, тобто і рот, і ніс, не носіння маски на вухах, на підборідді і так далі", - попередив заступник голови Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24.
Він також заявив, шо краще українцям не сперечатися з поліцейськими щодо виписування штрафів за відсутність маски.
"Штрафи, які виносяться, ви зможете оплатити через банк або будь - який айбокс", - додав Геращенко.
Нагадаємо, що розмір штрафу за відсутність маски/респіратора становить від 170 до 255 гривень, тобто від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За інформацією МОЗ, станом на ранок 21 листопада в Україні за добу зареєстровано 14580 нових випадків зараження китайським вірусом.
Жертвами підступного вірусу за добу стали 215 осіб, 7989 - одужали. Таким чином, в Україні офіційно зареєстровано 612 665 випадків зараження.
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