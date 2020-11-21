Над Гаріком Харламовим, який офіційно розлучився з Христиною Асмус, насміхаються навіть колеги

Про це розповів шоумен Павло Воля в ефірі Comedy Club.

Так, гуморист в ефірі нового випуску вирішив поговорити про залежність сучасних людей від гаджетів.

Як приклад Павло Воля заговорив про Гаріка Харламова, який, за його словами, не розлучається зі смартфоном, і відірвати його від екрану гаджета практично неможливо.

Він також зазначив, що Гарік не помітить, навіть якщо дружина піде зніматися в скандальному фільмі "Текст".

"Він (Харламов - ред.) схиблений на телефоні. Він весь час сидить в телефоні і ні на що не звертає уваги. До нього підходиш, кажеш: "Гарік, я захворів", " Гарік, я буду зніматися в Тексті", "Гарік, ми розлучаємося", а він тільки й відповідає: "Так-так, добре", — пожартував Воля над своїм другом і колегою.

Варто відзначити, що це був другий жарт у новому випуску Comedy Club, присвячений Гаріку Харламову і його розлученню з Христиною Асмус. На початку випуску Павло Воля пожартував, що якби Гарік приділяв більше уваги особистому життю, він би не розлучився із зіркою серіалу "Інтерни". На цей випад Харламов відреагував непристойним жестом.

Варто відзначити, що в одному з інтерв'ю Христина згадувала, що Харламов сильно захоплений іграми. Вона також проговорилася, що він може грати до ранку.

Як відомо, Асмус і Харламов офіційно розлучилися восени, хоча повідомили про свій розрив на початку літа.

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