Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, захопила фігурою в сукні

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала в Instagram.

"Щасливої п'ятниці для всіх", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Куриленко позує в сукні з екстремальним вирізом, хижо дивлячись в камеру.

"Божественний вигляд" « "погляд тигриці" « " відчуваю, що ти сьогодні трохи сумна», «ось це красуня», «бездоганні форми в декольте, Малятко», «моя ти принадність!", "вау, ти просто карколомна", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що 40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, спокусила формами в червоній сукні

Так, актриса опублікувала кадр з фільму "Джонні Інгліш", в якому знялася разом з комедійним актором Роуеном Аткінсоном, більш відомим як Містер Бін.

Ольга вбралася в красиву червону сукню з глибоким декольте. Зірка нахилилася так, що її бюст ледь не вивалився назовні.

Акуратна зачіска і прикраси доповнили образ.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "неймовірна харизма".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко здивувала "запущеною" зовнішністю: "з жирним волоссям...".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко одягла " шаровари "і нарвалася на критику:"труби з пароплава".