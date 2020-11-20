Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, захопила фігурою в сукні
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала в Instagram.
"Щасливої п'ятниці для всіх", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Куриленко позує в сукні з екстремальним вирізом, хижо дивлячись в камеру.
"Божественний вигляд" « "погляд тигриці" « " відчуваю, що ти сьогодні трохи сумна», «ось це красуня», «бездоганні форми в декольте, Малятко», «моя ти принадність!", "вау, ти просто карколомна", - пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося, що 40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, спокусила формами в червоній сукні
Так, актриса опублікувала кадр з фільму "Джонні Інгліш", в якому знялася разом з комедійним актором Роуеном Аткінсоном, більш відомим як Містер Бін.
Ольга вбралася в красиву червону сукню з глибоким декольте. Зірка нахилилася так, що її бюст ледь не вивалився назовні.
Акуратна зачіска і прикраси доповнили образ.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "неймовірна харизма".
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко здивувала "запущеною" зовнішністю: "з жирним волоссям...".
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко одягла " шаровари "і нарвалася на критику:"труби з пароплава".