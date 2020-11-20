Легендарна модель і актриса Памела Андерсон вразила шанувальників бездоганною фігурою, приспустивши штани
Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Лінива п'ятниця..." - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Андерсон позує в білосніжному топі й штанях, які знаменитість вирішила ефектно приспустити. При цьому сама актриса грайливо заглядала в кадр.
«Сладчайшая», «Красива! Живі дерева виглядають також красиво, коли їх наряджають до Різдва", "Божественні вигини-супер просто», "Пем, ти яскравіше сонця виглядаєш", - пишуть її шанувальники.
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На фото Андерсон була в чоботях, шортиках і сорочці, яку залишила розстебнутою. На першому фото красуня сиділа на лавочці біля столика боком. На другому кадрі вже повернулася передом. На останньому знімку Андерсон сіла біля кута будинку, а в руках тримала квіточку.
Фанати зірки буквально "вибухнули" компліментами на адресу кумира, про що свідчить те, що відбувається в коментарях до фотографій.
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