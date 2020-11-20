Українські юристи розповіли громадянам, в яких випадках за законом можна претендувати на аліменти від держави

Про це розповіли в юридичному порталі України.

Так, на виплату аліментів можна тільки у випадках, коли рішення суду про стягнення аліментів не виконується; якщо один з батьків визнаний недієздатним або перебуває на строковій військовій службі; один з батьків перебуває під арештом; місце проживання батька або матері неможливо встановити.

Для того, щоб оформити виплату, необхідні такі документи:

Копія свідоцтва про народження дитини;

Заява;

Декларація про доходи та майно.

Крім того, додатково в УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ потрібно подати такі документи:

Рішення суду про стягнення аліментів;

Довідка з виконавчої служби про несплату аліментів протягом півроку;

Довідка про те, що стосовно одного з батьків вчиняється кримінальне провадження;

Довідка про перебування одного з батьків на лікуванні, місці позбавлення волі або строковій службі;

Довідка про недієздатність;

Довідка від МВС про те, що місцезнаходження матері або батька не вдалося встановити.

Уточнимо, що фінансова допомога від держави не сильно велика, і дорівнює половині від прожиткового мінімуму. Наприклад, в грудні цього року розмір допомоги на дитину до шести років складе 960,5 гривень.

Якщо дитині від шести до вісімнадцяти років – сума допомоги складе 1197,5 грн.

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