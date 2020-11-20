Українські юристи розповіли громадянам, в яких випадках за законом можна претендувати на аліменти від держави
Про це розповіли в юридичному порталі України.
Так, на виплату аліментів можна тільки у випадках, коли рішення суду про стягнення аліментів не виконується; якщо один з батьків визнаний недієздатним або перебуває на строковій військовій службі; один з батьків перебуває під арештом; місце проживання батька або матері неможливо встановити.
Для того, щоб оформити виплату, необхідні такі документи:
Українка з 15-м розміром покружляла в напівпрозорій сукні перед камерою: "Повітряна наречена"
Різко помолоділий Добронравов зі "Сватів" здивував молодецькою фігурою, Валюха оцінить: "Як я його люблю!"
"Наречена" Харламова розкрила халатик, полонивши "півкулями" в прозорій білизні, Басков не встояв: "Засліплюють..."
Актори "Дизель Шоу" зганьбили зірок, засвітивши їх "автопарк": "Від цього тільки смішніше..."
- Копія свідоцтва про народження дитини;
- Заява;
- Декларація про доходи та майно.
Крім того, додатково в УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ потрібно подати такі документи:
Рішення суду про стягнення аліментів;
- Довідка з виконавчої служби про несплату аліментів протягом півроку;
- Довідка про те, що стосовно одного з батьків вчиняється кримінальне провадження;
- Довідка про перебування одного з батьків на лікуванні, місці позбавлення волі або строковій службі;
- Довідка про недієздатність;
- Довідка від МВС про те, що місцезнаходження матері або батька не вдалося встановити.
Уточнимо, що фінансова допомога від держави не сильно велика, і дорівнює половині від прожиткового мінімуму. Наприклад, в грудні цього року розмір допомоги на дитину до шести років складе 960,5 гривень.
Якщо дитині від шести до вісімнадцяти років – сума допомоги складе 1197,5 грн.
Нагадавши, боржників каратимуть новим способом, постраждають мільйони: "автоматично заарештують..."
Як повідомляла Politeka, аліменти по-новому: що змінилося відсьогодні і як буде проходити індексація
Також Politeka писала, що виплати в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву