Українська модель Міла Кузнєцова, яка є щасливою володаркою 13-го розміру бюста, подражнила формами в купальнику

Як повідомляє Politeka, у себе в Instagram модель вирішила згадати літо, опублікувавши пікантне фото в бікіні. Дівчина стояла у воді, боком повернувшись до камери. Її купальник практично нічого не приховував. Більш того, він насилу втримав величезний бюст Міли. Дівчина розпустила волосся і грайливо дивилася в кадр.

"Ну це кайф", - підписала фото модель.

За короткий час її пост зібрав масу приємних слів і лайків.

"Мила ви прекрасні, природні як сама природа", "Вау", "дуже красиво", "о, мій Бог", "так кайф!", "Лялечка номер 1 у світі", "Ну нарешті! Майже у всій красі!", "Чітка мала", "така рідкість, сторона B така ж крута, як і сторона A", "розмістіть фото виду спереду!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 31-річна Міла Кузнєцова родом з міста Лубни. Модель має вищу освіту. Вона навіть працювала помічником юриста, поки не потрапила в модельний бізнес. Кузнєцова вже встигла взяти участь у конкурсі краси Miss Universe Plus Size.

Незважаючи на пишні форми, Міла багато займається спортом, щоб тримати себе в тонусі.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова подражнила неосяжними "диньками" завзятих театралів:"улюблені принади".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова вип'ятила свої принади перед Фаготом, кадри спокуси:"сукня аж тріщить".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова не вмістила свої принади в сорочку, довелося не застібати: "вогонь!".