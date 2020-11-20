Українська модель Міла Кузнєцова, яка є щасливою володаркою 13-го розміру бюста, подражнила формами в купальнику
Як повідомляє Politeka, у себе в Instagram модель вирішила згадати літо, опублікувавши пікантне фото в бікіні. Дівчина стояла у воді, боком повернувшись до камери. Її купальник практично нічого не приховував. Більш того, він насилу втримав величезний бюст Міли. Дівчина розпустила волосся і грайливо дивилася в кадр.
"Ну це кайф", - підписала фото модель.
За короткий час її пост зібрав масу приємних слів і лайків.
"Мила ви прекрасні, природні як сама природа", "Вау", "дуже красиво", "о, мій Бог", "так кайф!", "Лялечка номер 1 у світі", "Ну нарешті! Майже у всій красі!", "Чітка мала", "така рідкість, сторона B така ж крута, як і сторона A", "розмістіть фото виду спереду!",- пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, 31-річна Міла Кузнєцова родом з міста Лубни. Модель має вищу освіту. Вона навіть працювала помічником юриста, поки не потрапила в модельний бізнес. Кузнєцова вже встигла взяти участь у конкурсі краси Miss Universe Plus Size.
Незважаючи на пишні форми, Міла багато займається спортом, щоб тримати себе в тонусі.
Нагадаємо, що Міла Кузнєцова подражнила неосяжними "диньками" завзятих театралів:"улюблені принади".
Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова вип'ятила свої принади перед Фаготом, кадри спокуси:"сукня аж тріщить".
Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова не вмістила свої принади в сорочку, довелося не застібати: "вогонь!".