Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина Малухіна лише через кілька років дізналася, що співак їй неодноразово зраджував

Про це він розповів в ефірі програми "Особисті зв'язки".

З'ясувалося, що Валерій Меладзе багато років приховував від дружини, що зраджував їй з Альбіною Джанабаєвою. Більш того, йому вдалося приховати народження сина Кості в 2004 році. І лише потім Ірина дізналася, що чоловік її зраджував.

Якщо раніше Меладзе не коментував сімейне життя, то днями вирішив зізнатися, що з Альбіною Джанабаєвої вони вже разом 16 років, хоча офіційно шлюб з Іриною Малухіною був розірваний в 2012 році.

"З моменту, як Дмитро Костюк разом з Костею, моїм братом, стали мислити про назву цієї групи («ВІА Гра», куди Альбіна прийшла в 2006-му) і взагалі про створення такої команди, до моменту, коли туди прийшла Альбіна, відбулися деякі події. Діма, треба сказати, зіграв велику роль в продюсуванні групи. Але спочатку Альбіна прийшла працювати до мене в групу на бек-вокал. Ось тоді у нас стався роман", - відверто заявив співак.

Сама ж Ірина Малухіна зізналася, що змогла пробачити Валерія за його зради лише недавно.

"З Валерієм у нас нормальні стосунки — куди здоровіші, ніж будь-коли, і це цінно для нас обох. Моє життя досить закрите, і я не переношу публічні скандали, тому немає внутрішньої потреби зводити рахунки на публіці. Виходячи з цього, не потрібно шукати в моїх висловлюваннях приховані натяки на "смажене", — відверто розповідала жінка.

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Альбіна сиділа на стільці, а її чоловік стояв, спершись на спинку стільця. На співачці було ефектне біле плаття в квіточку з глибоким майже до пупка декольте і не менш величезним вирізом на нозі. Артистка прийняла спокусливу позу, посвітивши своїм пишним бюстом і стрункими довгими ногами.

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