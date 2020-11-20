Російський виконавець Сергій Лазарєв, якому приписують романтичні стосунки з Ані Лорак, знявся в популярному шоу для YouTube

Як передає Politeka.net, про це він повідомив у себе в Instagram, опублікувавши нарізку моментів, які не увійшли у випуск. У шоу Сергій повинен був виконувати різні жартівливі пісні. Завдання шоу-розсмішити свого опонента, яким цього разу стала російська комедіантка Марина Федунків.

"Що залишилося "за кадром" і не увійшло в ефір "поганих пісень" і слава Богу! Обережно! матюки! 18+!",- підписав відео Лазарєв.

Судячи з відео, Лазарєв і Федунків знатно запалили. Було видно, що вони круто провели час. У коментарях до анонсу шанувальники артиста стали розхвалювати випуск.

"Я випала! Хочу так само запалити", "які ви смішні", "Це прекрасно!", "кращий 100%», «це найкраще, спасибі за хороший настрій", "молодці!", "Ой, не можу, падаю", «прекрасний у всьому», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

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