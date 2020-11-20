Списки країн "червоної" і "зеленої" зон знову оновили для українців

Як передає Politeka.net, оновлену інформацію прес-служба МОЗ опублікувала на офіційному сайті. Станом на 20 листопада 2020 року, в з популярних курортів відносно безпечна санітарно-епідемічна ситуація в Туреччині, Єгипті та Албанії. Туристам варто враховувати, що деякі країни ввели жорсткі обмеження для боротьби з пандемією, наприклад турки дотримуються коммендантську годину.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в "червоній" зоні знаходяться 44 країни (на одну менше, ніж минулого тижня), серед них: Болгарія, Бельгія, Австрія, Вірменія, Великобританія, Грузія, Італія, Іспанія, Нідерланди, Литва, Польща, Риминія, Португалія, Словаччина, Словенія, Сербія, Франція, Швеція, США.

Повернувшись в Україну після відвідування однієї з країн "червоної" зони, громадянам необхідно пройти самоізоляцію, використовуючи додаток "Дій вдома" або надати негативний ПЛР-тест на китайський вірус. Від іноземців при в'їзді в Україну вимагають страховий поліс, пройти обсервацію або ж показати тест, пройдений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття на кордон.

Україна поки знаходиться в" зеленій " зоні разом зі 149-ма іншими країнами. Безпечними для відвідування визнали Австралію, Білорусь, Бразилію, Грецію, Данію, Ізраїль, Ірландію, Канаду, Кіпр, Китай, Мальдіви, Мексику, Молдову, Таїланд, Саудівську Аравію, Японію та інші. Ситуація значно покращилася на Мальті, де минулого тижня кількість хворих перевалила за 100 тисяч осіб - тепер не потрібно проходити самоізоляцію після подорожі в цю країну.

Раніше МОЗ ввів в Україні карантин вихідного дня, під час якого діють суворі обмеження з вечора п'ятниці до п'ятої години ранку понеділка. У цей період забороняється робота торгово-розважальних центрів та інших установ, крім аптек, банків і продуктових магазинів.

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