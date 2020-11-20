Російську зірку Ольгу Бузову попередили про те, який Давид Манукян насправді

Відверту заяву зробив його колишній друг Муххамат Бітуєв, корого знають під псевдонімом "Муха", в ефір Youtube-шоу "Пушка".

За його словами, Дава нібито просто використовує популярність Ольги Бузової для досягнення власних цілей.

"Муха" зізнався, що спершу Давид Манукян вигідно використовував його.

"Я перший, по чиїй голові він пройшов. Через деякий час він перестав спілкуватися і з Литвином. Виявилося, Дава вкрав його проект. У мене є повідомлення Міші, в якому він каже: "цей чувак не повинен бути в нашому братстві. Людина-зрадник, ходить по головах і намагається висмоктати щось з кожного»,-відверто заявив Бітуєв в ефірі шоу.

Блогер не сумнівається, що Ольга Бузова в небезпеці, адже Давид Манукян нібито скоро покаже, на які підлі вчинки він здатний.

Саму ж співачку вже неодноразово попереджали, що з себе представляє Дава. "Рожеві окуляри" раніше носила і подруга блогера Карина крос, яку він також "кинув".

"Він дуже крутий бізнесмен. Якби він жив у 90-х, то вбив би багато людей. Як людина він хитрий, корисливий, л*йно... Дуже багато людей це підтвердять. Я перший хто про це відкрито говорить, тому що втомився дивитися на те, як люди страждають і мовчать», — додав Бітуєв в ефірі шоу.

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