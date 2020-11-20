Російську зірку Ольгу Бузову попередили про те, який Давид Манукян насправді
Відверту заяву зробив його колишній друг Муххамат Бітуєв, корого знають під псевдонімом "Муха", в ефір Youtube-шоу "Пушка".
За його словами, Дава нібито просто використовує популярність Ольги Бузової для досягнення власних цілей.
"Муха" зізнався, що спершу Давид Манукян вигідно використовував його.
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"Я перший, по чиїй голові він пройшов. Через деякий час він перестав спілкуватися і з Литвином. Виявилося, Дава вкрав його проект. У мене є повідомлення Міші, в якому він каже: "цей чувак не повинен бути в нашому братстві. Людина-зрадник, ходить по головах і намагається висмоктати щось з кожного»,-відверто заявив Бітуєв в ефірі шоу.
Блогер не сумнівається, що Ольга Бузова в небезпеці, адже Давид Манукян нібито скоро покаже, на які підлі вчинки він здатний.
Саму ж співачку вже неодноразово попереджали, що з себе представляє Дава. "Рожеві окуляри" раніше носила і подруга блогера Карина крос, яку він також "кинув".
"Він дуже крутий бізнесмен. Якби він жив у 90-х, то вбив би багато людей. Як людина він хитрий, корисливий, л*йно... Дуже багато людей це підтвердять. Я перший хто про це відкрито говорить, тому що втомився дивитися на те, як люди страждають і мовчать», — додав Бітуєв в ефірі шоу.
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