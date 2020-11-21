Дочки знаменитих артисток вміють вражати мережу не гірше, ніж самі зірки

Багато батьків приховують життя своїх дітей, щоб вони не відчували складності в спілкуванні з пресою або не комплексували перед камерами. Є також і батьки, які заохочують заняття дітей, які бажають прославитися з раннього віку. Представляємо вашій увазі топ-фото красунь дочок зірок, які здатні перевершити своїх популярних мам.

Нещодавно стало відомо, що Віра Брежнєва випустила сміливий і відвертий кліп, в зйомках якого взяла участь і її дочка Соня Кіперман. Для створення відео до пісні Sestra Віра Брежнєва залучила режисера Таню Муіньо. Причому танцювати разом із зіркою вирішила і її старша дочка, яка нерідко відвідує з нею вечірки і проводить час, як подружка. Близькі стосунки між Сонею і мамою нерідко стають причиною бурхливих обговорень в мережі.

Відзначимо, що Соня Кіперман вже кілька років живе окремо від мами і її сім'ї. Дівчина вступила до престижного коледжу в США і полетіла за океан. Також Соня в підлітковому віці почала займатися в модельній школі і домоглася деяких успіхів.

А ось прийомна дочка Потапа від першого шлюбу з Іриною Горовою-Наташа має досить дорослі погляди на життя і активно займається собою, а також своїм здоров'ям:

"Все ваше життя може змінитися за рік. Вам всього лише потрібно досить полюбити себе, щоб зрозуміти, що ви заслуговуєте більшого, бути досить хоробрими, щоб вимагати більше і мати дисципліну, щоб працювати старанніше

Немає якихось надрезультатів, але я пишаюся. Немає якихось суперсекретів, просто важливо дотримуватися правил які ти собі поставив.Я просто так сильно хотіла змінитися, що перепробувавши все у мене вийшло хочеться, щоб такий режим був зі мною завжди

А ще хочеться досягти таких результатів не тільки в спорті, саме час для нових цілей , адже життя - це розвиток і щоденне навчання», - розповідає в Instagram дівчина.

Аліна Белькевич, дочка Анни Сєдокової, також не любить зайвої уваги до себе, але може похвалитися стильними кадрами з фотосесій, в яких зрідка бере участь одна або зі своєю мамою.

"Коли я тільки переїхала в Москву, я шалено переживала , що не знайду собі нових друзів. Я товариська людина, але я дуже соромлюся при нових людях. Я ніколи не можу розкритися перед ними і не знаю, як правильно з ними спілкуватися. Так от, коли я почала ходити в нову школу і спілкуватися з новими людьми , я помічала як вони спілкуються між собою.

Я засвоювала звички людини з ким я тільки познайомилася і повторювала за компанією в яку мене покликали. Незважаючи на те, що мені часто не подобалися їхні вчинки, я не звертала пройшло 3 роки. Половину людей за якими я повторювала досі не змінилися. Вони так само обговорюють всіх навколо і намагаються зрозуміти хто краще. А я вже з ними не спілкуюся. Я роблю те, що хочу і насолоджуюся якою хвилиною життя.

Що я намагаюся донести цим розповіддю?

Я просто хочу вам сказати, що спілкування з людьми не повинно бути засноване на їхніх інтересах. Повірте, якщо вони до вас ставляться з байдужістю в повсякденному житті , нічого не зміниться , якщо ти сходиш з ними в клуб або вип'єш з ними. Якщо вони не бачать який ти крутий і цікавий , це не означає , що потрібна растраиваться. Якщо той хлопчик чи дівчинка не помічають вас в компанії, але потім відповідають на всі ваші історію, то навіщо вони вам потрібні?» - міркує Аліна, говорячи про своє життя.

Юна діва Кассель стала популярна відразу ж, з'явившись на публіці. І це не дивно, адже ангельське обличчя, пухкі чуттєві губи, довге пишне волосся і струнка фігура – все це робить її образ дуже привабливим.

У червні 2019 року відбувся перший публічний вихід Діви Кассель і вона відразу викликала фурор в мережі, адже стильні фото підкорили публіку. Справа в тому, що Діві вдалося успадкувати красу своєї матері Моніки Белуччі. У 15-річному віці вона настільки схожа на Моніку в її юні роки, що їх важко відрізнити. В Instagram фанати масово показують колажі з мамою і дочкою, порівнюючи їх. Модне співтовариство робить ставки, що Діва перевершить свою матір.

Старша дочка Олі Полякової кілька днів тому вразила відвертим фото в бікіні. Так, в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці 15-річна Маша здивувала особистими фотографіями в жовтому купальнику. Найбільше обговорень викликав кадр, на якому вона засвітила сідниці з неоднозначною пози ззаду.

Шанувальники були здивовані витівкою дівчини і навіть написали, що Маша збирається перевершити епатажну маму Олю:

"Вся в маму😂; це так вульгарно; Каменської наслідує?? 😮 ; Оце дівчина жару дасть😀 😀; Я думаю її мама і фоткала😂 😂 😂; від мами далеко не,, впало,,; куди мама дивиться??; На Кам'яних надивилася😨 😌; Не дуже; мама навчила, яблунька від яблуні😂; цим вже ні кого не здивуєш ....; Не дуже естетично ((; це реально перебір; Однозначно зарано; не доросла ще. Не пристойно як то; це взагалі повний треш 😱;(0.»

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