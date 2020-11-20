Погода в Україні вдарить холодами

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, в денні години очікується 0 +5 градусів, на сході до -2 градусів, в нічні години від 3 тепла до 3 морозу, в східній частині до -6 градусів.

У неділю на Заході і півночі може бути сильний вітер.

Дороги через туман і вогкість будуть слизькими, особливо вночі, вранці і ввечері.

Опади найближчої ночі пройдуть місцями на півночі, в центрі, потім 21 листопада вдень волога маса піде на схід і північний схід-дощ або мокрий сніг, в залежності від температури повітря.

Тобто, вдень у суботу опади очікуються лише у східних та північно-східних областях (Сумщина, Полтавщина).

У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України, в Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях передбачається невеликий і помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця, тому ризик ДТП.

Вдень опади і явища там ослабнуть і припиняться.

На решті території України протягом доби 22 Листопада - без істотних опадів.

Погода в Києві 21-22 листопада буде переважно без опадів. У неділю посилиться вітер, буде некомфортно і холодніше за відчуттями. Нічна Столична температура найближчих вихідних від 1 тепла до 1 морозу, в денні години передбачається +2, +3 градуси.

Як повідомлялося раніше, прийдешня зима покаже все, на що здатна, від лютих морозів до аномального тепла. Однак, щодо морозів, лякатися не варто, такі періоди не будуть затяжними. Про це попередив глава Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що погода в Україні в грудні буде нестабільною. На початку місяця обіцяють плюсову температуру, проте вже з середини грудня вдарять морози.

Нагадаємо, мокрий сніг накриє українців з новою силою, осінь здивує змінами: до чого готуватися.

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