Російський виконавець і комік Олександр Ревва, виступаючий під псевдонімом Артур Пирожков, випустив новий кліп

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував уривок з кліпу, який стане саундтреком до фільму, в якому грає комік. На відео Ревва постав відразу в двох образах: Артура Пирожкова і "бабусі легкої поведінки". При цьому, обидва персонажі запалювали по повній під новий трек. Пирожков танцював зі спокусливими покоївками в міні-сукнях.

"Друзі!!! Радий представити Вашій увазі новий музичний короткометражний фільм #тудимсюдим, який стане саундтреком до фільму", - підписав Ревва відео.

За годину анонс подивилися майже 300 тисяч разів. У коментарях йому залишили масу позитивних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Шик і блиск", "Хлопці, ви найкращі!", "Шедевр! Втім як завжди", "Трек пушка", "не знаю як у всіх, але у нас новому хіту Артура Пирожкова радіє моя п'ятирічна дитина", "ваші дочки слухають вашу творчість? Що ні пісня одна розпуста, для кого вони?", "Пісня з першого прослуховування відразу осідає в голові на репіті))) ось під що я буду танцювати на Новий Рік», «Чогось вже приївся мотивчик», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова кинула дочку і віддалася утіхам в міні-бікіні: "Мама теж людина".

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