Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, влаштувала фотосесію в ліжку в одному боді

Модель часто приміряє образи, які зовсім не приховують її достоїнств. Альона завжди намагається підкреслювати фігуру відкритими сукнями з глибокими декольте, демонструвати фігуру в міні-шортах і відкритих топах, а також нерідко знімається для реклами в одній білизні.

Завдяки пластиці сідниць і бюста, дівчина може похвалитися значними формами, тому не приховує ті під мішкуватим одягом. Сама дівчина не комплексує з приводу того, як вона змінилася. Навпаки, Омович зазначає, що відчуває в такому тілі себе набагато комфортніше.

Як видно на фото, струнка красуня виглядає і правда незвично, а її форми відразу ж звертають увагу до себе, так як повний образ Олени виглядає немов ляльковий. У чорному мереживному боді дівчина позувала на білому ліжку, викликавши бурю з коментарів в мережі.

Ось що пишуть шанувальники:

"Абсолютно помітний вигляд і шикарне тіло дами; ви занадто красиві ... прекрасні і прекрасні! ♥ ️ 😍 ; Дякую за красу Алена; який у тебе колір волосся?; Коротше, фуфло; прикольне нижню білизну😍; збільшити ніколи не пізно🌹 🌹 🌹; смачне солодке тіло; ви довели, що досконалість насправді може бути краще; гей, дитинко, займися черепашками і дзеркалами».

Раніше ми писали, що дівчина не боїться експериментувати з образами і часто змінює імідж. Вся справа в тому, що Олена зробила бюст і сідниці, поставивши імплантати. Завдяки хірургічному втручанню Омович зрозуміла, що готова змінювати себе так, як їй буде комфортно.

Тому дівчина досить часто змінює зачіску, колір волосся і збільшує губи так, як їй подобається. Також Омович дуже часто ходить в солярій, тому до косметолога їй доводиться ходити досить багато, щоб не зіпсувати шкіру.

На фото видно, що в своїх прагненнях змінити себе Олена не одна така – поруч з нею позувала її струнка подружка модель. Обидві красуні рекламували одяг екстремальної довжини і порадували образами в білих топах з рукавами і без, причому під ними навіть не було ліфчиків, що викликало обурення у деяких користувачів мережі.

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури