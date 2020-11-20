Варвара Кошова, дочка відомого українського коміка, зірки "Квартал 95" Євгена Кошового, вважає себе досить дорослою для романтичних стосунків

Про це дівчина заявила на всю країну в передачі "Життя відомих людей", передає Politeka.net.

Школярка Варя здивувала своїми екзотичними смаками в плані чоловіків. Ідеальний обранець для неї - кореєць.

"Хочу знайти собі корейця...", - мрійливо заявила донька Кошового.

Дівчинка обожнює к-рop культуру, мріє побувати в Азії і навіть самостійно вчить корейську мову.

А поки Варя не знайшла свого азіатського красеня, то бігає на побачення з нашими, українськими. Дівчина збентежила зізнанням, як батько "зірвав" її похід в кіно разом із хлопцем.

"Тато такий: "Угу, підемо всі разом, і він ще й Серафимку взяв! (молодшу сестру Варі, - ред.) я така: "Клас! Зашибісь!" Ось. Ми хотіли цілуватися на задніх рядах... Прости тато".

Відзначимо, дочка Кошового почала підкорювати сцену з 8-ми років: кілька разів брала участь в дитячому "Голосі", приходила до батька на шоу "Розсміши коміка", і навіть отримала роль в серіалі "Тато рулить".

"Я не вважаю себе краще за інших, може, я цього не помічаю?.. Але тато мені каже іноді, якщо я щось таке видаю, "попустись трошки"... Ось - я попускаюсь!", - реагувала Варя на коментарі про свою нібито "зоряну хворобу".

Раніше ми розповідали, що дівчинка болісно переживає знущання інших дітей в школі. Зокрема, її ображають слова про батька, якого деякі називають "клоуном".

"Мені було дуже прикро, коли задирали якось... Я сказала: "Ніколи більше не смійте говорити про сім'ю так, особливо про мого батька... Мій тато не клоун. Мій тато для мене підтримка і взагалі... я його дуже сильно люблю", - Варя зі сльозами на очах зізналася ведучій "ЖВЛ".

Нагадаємо, "Що за тітонька?": 12-річна дочка Кошового з "Квартал 95" кардинально змінила зовнішність, не впізнала навіть мама

Як повідомляла Politeka, як 12-річній доньці Євгена Кошового доводиться розплачуватися за успіх і славу батька

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" на всю країну розповіла про перші поцілунки: "Тату, прости"