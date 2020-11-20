Люди навіть не здогадуються, що відбувається насправді

Шахраї придумали хитру схему, як знімати гроші з чужих банківських карт

Помітили таких аферистів у Києві, пише «Країна».

Шахраї підходять до людей на касах супермаркетів/магазинів - пропонують своєю карткою оплатити невелику покупку в обмін на готівку. Пояснюють це вони тим, що банкомат нібито не працює і терміново потрібна готівка.

"Дуже потрібна готівка, а банкомат не працює. Давайте я оплачу своєю карткою вашу покупку, а ви мені - готівкову оплату", - говорять обічно аферисти.

Підступ тут помітити складно, адже покупка оплачена, чек є. І в більшості випадків люди погоджуються, навіть не здогадуючись, що мають справу з шахраями, які крадуть чужі банківські картки або поробляють їх.

Аналітик Василь Невмержицький пояснив, що Схема працює тільки на невеликих покупках: до 500 грн з картками MasterCard і до 1000 грн з VISA, коли пін-код не запитується.

Мета схеми-отримати готівку з картки (злочинці не знають пін-коду, тому не можуть зняти кеш в банкоматі).

Зазвичай до такої схеми прибугают в двох випадках:

Якщо картку вкрали, наприклад, кишенькові злодії. Тоді вони намагаються скоріше її перевести в готівку, поки господар не помітив пропажу і не встиг заблокувати карту.

Якщо банківську карту підробили після крадіжки карткових даних. Або після зломів в інтернеті, або після установки на банкоматах зчитувальних пристроїв: злочинці роблять це таємно, а потім збирають дані про картки. Після чого відбувається підробка пластика. Тут теж намагаються діяти швидко, адже про транзакції зазвичай приходять повідомлення, і побачивши покупки, яких не здійснював, власник карти поспішить її заблокувати.

Людям настійно радять не допомагати шахраям-відмовляти, коли стороння людина пропонує оплатити покупки на касі. А краще навіть звернути на це увагу охоронців торгової точки.

"Якщо людину обманом підштовхнули до сприяння злочину - вона жертва. Жертва обману, якого використовував шахрай. Але якщо з'ясується, що злочинець вступив у змову, наприклад, з касиром супермаркету, щоб той поставив злодійство на потік (брав у людей готівку, а проводив безготівкову оплату) - це буде співучасть, і касира будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Втім, це не означає, що простим людям потрібно допомагати шахраям через безкарність. Цього все одно робити не можна", - прокоментував ситуацію старший партнер адвокатської компанії" Кравець і Партнери " Ростислав Кравець.

Як повідомлялося раніше, в Україні шахраї призвичаїлися встановлювати на банкомати скріммінги (пристрої, що дозволяють зчитувати дані з карт клієнтів банків).

Помітити неозброєним поглядом цей прилад майже неможливо.

Коли скріммінг входить в контакт з картою, він запам'ятовує її дані. Шахраям залишається лише скопіювати їх і за допомогою спеціального пристрою зробити дублікат карти.

Єдина порада, який більш-менш ефективний - при наборі пін-коду необхідно прикривати клавіатуру банкомату рукою. В цьому випадку є ймовірність, що непомітна камера зловмисників не зможе "підглянути" цифри, які ви вводите.

Нагадаємо, клієнтів Приватбанку атакували, з'явилося екстрене попередження: "стався витік грошей..."

Як повідомляла Politeka, переказ грошей у банку обернувся НП, хто зіткнувся з проблемами.

Також Politeka писала, що українцям масово повертають гроші з банків, кому покладаються виплати: "відшкодування на суму..."