Американська модель Ебігейл Рэтчфорд влаштувала фотосесію в" Невидимій " білизні зі смужок

Модель намагається показувати барвисті знімки з рекламних фотосесій якомога частіше, щоб звертати увагу шанувальників до себе. Дівчина демонструє при цьому своє тіло у всій красі, проте намагається зберегти грань пристойності. Навіть в мереживній білизні або білизні з одних смужок тканини вона не демонструє бюст або сідниці в надмірно відвертому вигляді.

На одному з фото Ебі можна чітко побачити, як вона прикриває зайве, залишаючи місце для уяви, і при цьому вражає образами в різноманітній білизні. Мережива, стрічки, стяжки або підв'язки – все це Ретчфорд приміряє з легкістю і без збентеження. У чорній білизні з прозорою тканиною і чорними лямками модель виглядала дуже сміливо і пікантно.

Ось як реагують в мережі:

"Ви добре стоїте🔥; Вау, така бомба вітаю, дитинко; блін, ти така красива! 😍 👀 😁 ; Самий ранній образ😘; Ебігейл, я знаю, що один з твоїх улюблених квітів-чорний, ти дійсно виглядаєш неймовірно красиво, спокусливо і ефектно в чорному одязі. Цей колір підкреслює ваше гарне волосся, і особливо ваші красиві зелені очі стають ще більш яскравими і спокусливими; ці чуттєві губи дійсно обіцяють любов і пристрасть☀️️; ти така красива Ебігейл; така красива 😍".

Ми також писали, що Ебі подобається, коли на її образи звертають увагу, тому в основному профілі в соціальній мережі вона показує тільки самі незвичайні і сміливі образи.

Так, дівчина показала сміливий образ в білих мереживах, які приміряла в рамках чергової реклами для популярного бренду нижньої білизни для жінок. Тонка біла тканина ледь прикрила гідності, втім деякі частини тіла Ебі приховувати не стала взагалі. У дзеркалі модель сміливо показала сідниці, відображення яких вдало виявилося в кадрі.

Звично розпущені довгі локони, невеликі прикраси і яскравий макіяж ідеально завершили пікантний образ Ретчфорд, з приводу якого фанати написали найрізноманітніші компліменти.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"