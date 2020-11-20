Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк вразила одкровеннями

Відповідний пост Ганна Заворотнюк опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, дочка зірки "Моєї прекрасної няні" постала перед шанувальниками в білій сукні, і вирішила підвести підсумки після "року випробувань".

"Я так сильно змінилася за останній рік, що тепер навіть не можу зрозуміти де я була справжня, там або тут і зараз. Я зрозуміла і усвідомила дуже багато. Мої рожеві окуляри і романтичні уявлення про прекрасний і безтурботний світ розбилися об скелі реалій. Але я можу точно сказати, що я стала сильнішою, ось ще трохи і перетворюся на сильного духом людини", - написала дівчина у своєму мікроблозі.

Анна Заворотнюк також побажала здоров'я, щастя і любові тим людям, яким зараз нелегко.

"Я дуже рада, що знайшла всіх вас тут, ця робота приносить мені величезне задоволення, ваші щирі слова гріють мою душу і серце. У мене з'явився величезний стимул до розвитку. Моя сторінка це повністю моя творчість і думки і я рада, що нас так багато однодумців", - додала дочка онкохворої Заворотнюк у підписі до знімка.

"Виглядаєте прекрасно" ," Ви прекрасна і з усім впораєтеся, спасибі, вам теж бажаю здоров'я, сил і душевної рівноваги", "Душевно сказала", "Ти прекрасна, я теж змінилася за цей рік", "чудова", "дуже правильно сказано, ви впораєтеся, Все Буде Добре", "все змінюється і ви змінюєтеся, чудова Аня. Але це не означає, Що ви стаєте іншою. Ви стаєте собою все більше і більше, і це прекрасно! Обіймаю Вас самими розуміючими обіймами", - підтримали її шанувальники в коментарях.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк попестила своє ніжне обличчя на камеру.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк загорнулася в шкіру і блиснула голими ногами.