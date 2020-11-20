Українська співачка Надія Дорофєєва вразила першим сольним треком після відходу з групи " Время и Стекло"

Як передає Politeka.net, знаменитість розмістила на своїй сторінці в "Instagram" фрагмент кліпу на пісню "Горить". Для зйомок красуня сильно змінилася і показала два образи, несхожих один на одного (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Спочатку ролика вже блондинка Надя Дорофєєва постала в незвичайному білому костюмі, який складається з боді і штанин, більше нагадують панчохи. Таке вбрання оголив дивовижні стегна співачки і зробив акцент на її сідницях. Фігуру дівчини підкреслили ремені на талії і в зоні бікіні, а ще однією родзинкою стали коричневі щитки на одній нозі. Видно, що Надія прекрасно справляється без Позитива.

В іншій сцені Дорофєєва виступила на мосту в Києві і станцювала на тлі бігборда зі своїм прізвищем. Тут вона вибрала образ в більш звичному для себе стилі: білий мішкуватий костюм з оголеним животом - в цьому випадку фігуру дівчини теж підкреслив контрастно-чорний ремінь. Темне волосся виконавиця зібрала в два пишних хвоста, в яких можна помітити білі локони.

"Я не можу в це повірити! 💔 🔥 ",- поділилася вона емоціями в описі до відео.

Шанувальників вразило перевтілення Наді, багато з них висловили своє захоплення в коментарях:

"Шикарно😍"; " Надя, кліп вогонь😍 🔥 🔥 🔥"; "Круто 👍 💥 але мені нагадало пісню Гросу Вова😜"; " очікувалося щось більше!🙃 "; "Боже, Ти така красива😍 🔥"; " красива, але пісня не дуже..."; "Ну як біляшик на Вокзальній: гаряча, соковита і небезпечна!!!🔥🔥🔥👸👸🖤🖤"; "Це найкраща подія 2020!! Вогонь, Надюшааа🔥"; "Господи! А що за красуня?"; "Надя, з народженням! Сяй, гори, ми з тобою! ❤ ️ "; "Яка ж ти богиня"; "Боже, кайф 😍"; "Як можна бути такою красивою і ще співати красиво??? Вона інопланетянка"; "Це успіх!!!!!!!Приголомшливий початок соло!!!!!!!".

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