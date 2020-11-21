Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, вразила розмірами форм в леопардовому бікіні

Модель в модному леопардовому бікіні не стала приховувати гідності і показала всю себе в неоднозначному вигляді прямо перед камерою. Дівчина звикла до компліментів і захоплення, тому намагається якомога частіше викладати подібні кадри в Instagram.

Завдяки незвично тонкій талії і пишному бюсту з сідницями, Квітко завжди опиняється в центрі обговорень. Вона рекламує білизну і купальники фактично кожен день, а кращі зі зроблених фото показує на своїй сторінці.

Як можна помітити на фото, виглядає знаменитість відмінно, а її форми насилу можна прикрити тканиною. Верхня частина бікіні, наприклад, просто зісковзнула з бюста дівчини і показала багато зайвого.

Ось що пишуть в мережі:

"Ліндааааа колаааааа, Дитина😘 😘 😘; Я б хотів бути з цією тигрицею. 😍 ; Яка чудова дівчина; красиві сукні❤️; як красиво ❤️❤️; Красиво 👏; багатогранність твого тіла змушує нас любити твої форми; ти як вогонь, що виникає з першої іскри ... Гріхи плотських бажань не наповнені вічною любов'ю; такі красиві дівчатка; приголомшливо👍 😘; Я хочу, щоб леопардовий кіт мене проковтнув; дуже видно, що накачані груди і Попа - надмірно, і схоже, вирізані нижні ребра ... про обличчя взагалі мовчу; роздута лялька".

Ми також писали, що Квітко вважає, що вона навіть краще, ніж Кім Кардашьян, з якою її часто порівнюють, користувачі Instagram нерідко критикують дівчину і навіть висміюють за очевидну пластику через непропорційні форми.

Але саму Анастасію це не хвилює, вона заявляє, що не користувалася послугами хірурга навіть незважаючи на те, що її кадри з підліткового віку говорять про зворотне.

На одному зі своїх кадрів Анастасія в черговий раз продемонструвала пишні достоїнства і ледь прикрила найголовніше салатовим бікіні. Як і очікувалося, шанувальники байдужими не залишилися.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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