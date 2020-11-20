Спокуслива Настя Каменських похвалилася, як вона починає свій ранок
Спекотне фото зірка опублікувала у своєму Особистому Instagram.
Так, дружина продюсера Потапа похвалилася знімком, на якому вона позує в одних трусиках і білій футболці.
Настя Каменських зізналася, що її ранок починається з тренування, яка її лише мотивує.
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"Дівчатка, признавайтеся, ви теж після кожного тренування біжите до дзеркала, щоб подивитися, як круто підкачалися за один раз? Але до речі, м'язи і правда на деякий час після тренування помітно міцніють. І коли вранці позаймаєшся і бачиш результат, це мотивує на весь день! Ще одна класна причина займатися саме після пробудження", - підписала українська зірка нескромне фото у своєму мікроблозі.
Віддані фанати миттєво відреагували на публікацію і завалили Настю Каменських схвальними коментарями.
"Красуня"," Моя любов"," худенька", " Настя, чому ти не старієш?", "Так!!! Я така ж, шкода, що вдень животик не завжди такий, як після тренування)", "куди дивиться чоловік", "це коли у тебе дітей немає. Після пробудження, біжиш готувати їсти,годувати ,прибирати, підмивати)", "після пробудження, є і важливіші справи, адже не тільки я прокидаюся", "красуня", "шикарні форми", "цукерка", - написали вони під знімком, який за 20 хвилин встиг набрати більше 26 тисяч лайків.
Раніше ми розповідали, що у Насті Каменських "знайшлася" дитина з відомим продюсером.
За словами Геннадія Вітера, вони разом з Настею Каменських хрестили хлопчика на ім'я Артем.
"У нас з Настею є дитина. Дитина у нас є, але це наш хрещеник. Ми просто хрестили пацана, якого звуть Артем, який зараз вище мене на три голови-мабуть, в тата-баскетболіста пішов", - зізнався продюсер.
Нагадавши, Потап заговорив про почуття до Каменських
Як повідомляла Politeka, засмагла Каменських в білосніжному купальнику показала, чим підкорила Потапа.
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