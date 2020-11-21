Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в мереживному боді, яке просвічувалося. Дівчина демонструвала підкачане тіло і пишний бюст, який прямо випирав з тканини. Волосся у Сьюзі були розпущеними, модель однією рукою взялася за них, роблячи фото ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброї ночі", - підписала фото дівчина

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Доброї ночі, прекрасна"," Солодких снів прекрасній дамі", " чудово .... Така красуня, моя Сюзі", " жінка замітка 10!", "Гей, це дуже чуттєво", "занадто чудово і дуже красиво", "ти богиня", "яка гарна краса у-у-у", "Супер дівчина", " Просто красиво, не могли б ви послати мені поцілунок?", "Як мені побачити більше?".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез показала переваги в коротких шортах.

Кортез без збентеження роздягається заради стильних кадрів і прикривається ниточками замість білизни, щоб показати тіло у всій красі. На домашньому фото Сьюзі вдалося вразити видом, сівши на підлогу і зробивши акцент на сідницях.

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