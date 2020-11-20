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Долар вдарить по гривні з новою силою, в Нацбанку розкрили деталі: чого чекати від курсу валют

Курс валют в Україні 20 листопада змінить «платівку», долар і євро зроблять гривні дуже боляче.

Стодоларовий "вічноезелений" підскочить на 12,72 позиції. Він почав дорожчати ще в першій половині минулого дня, набравши до полудня 9,03 гривні. Але цього йому здалося недостатньо.

Євро, на подив, також покаже силу, підскочивши на міжбанківських торгах на 7,45 позиції.

Курс валют 20 листопада буде таким:

100 доларів – 2825,72 грн;

100 євро - 3343,53 грн.

Виплати українцям перерахують з 1 грудня, кому чекати більше грошей: "до 9897 гривень виросте..."

В Україні зростуть прив'язані до прожиткового мінімуму виплати – зарплати, пенсії та державні допомоги.

Повідомляється, що зростання прожиткового мінімуму для однієї людини зросте на суму 71 Гривня - від 2118 гривень до 2189 гривень, за ним виросте і все інше.

Відбудеться підвищення саме окладів, а зарплата бюджетників складається не тільки з окладу, а й інших складових таких, як надбавка за стаж, інтенсивність праці, премія та інше.

У перший день зими 11 тарифна ставка зросте до 4472 гривень з 4383 гривень. 15 тарифна ставка зросте до 5857 гривень з 5740 гривень. 24 тарифна ставка зросте до 9897 гривень з 9701 гривень.

Кабінет Міністрів України розглядає питання введення повного локдауну на кілька тижнів

Карантин вихідного дня - тільки підготовка.

Про це у Facebook заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за підсумками наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Марцінків повідомив, що карантин вихідного дня - підготовка для більш жорстких заходів, локдауна на кілька тижнів, який може бути введений або 10-15, або 20-25 грудня.

"Позиція уряду, на жаль, незмінна-карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювалася думка, і прем'єр-міністр, то що я думав що так буде - це плавна Підготовка до повного локдауну. Озвучувалися цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному – 20-25 грудня, буде не на кілька тижнів локдаун. Це обговорюється, попросили наші пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація від китайського вірусу: скільки українців і коли отримають щеплення

У МОЗ готуються до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX щодо постачання вакцини від китайського вірусу.

До кінця року Україна підпише дві угоди з механізмом, повідомило Міністерство охорони здоров'я України в четвер, 19 листопада.

Вакцинувати в першу чергу будуть групу ризику, як за ознакою по здоров'ю, яка має супутні захворювання, також група ризику за віком - це люди, які старше 65 років. А також працівників сфери охорони здоров'я.

Україна розраховує отримати вакцину вже в першому кварталі 2021 року в кількості 20% від населення, для 8 млн осіб.

За словами міністра Максима Степанова Україна веде переговори про вакцини з цілою низкою іноземних компаній.

У свою чергу головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що 20% дози вакцини країна повинна отримати безкоштовно. Далі вакцину збираються купувати, щоб закупити її для покриття щонайменше 20 мільйонів населення України.

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