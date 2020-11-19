Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька продемонструвала шанувальникам свій новий гламурний образ

Виконавиця поділилася стильними кадрами на сторінці гурту в Instagram, пише Politeka.net.

На кадрах Олександра вирішила показати, як виглядає з макіяжем справжньої Діви. Вона зняла коротке відео, на якому продемонструвала своє обличчя, шию і ключиці крупним планом. Головним акцентом в макіяжі виконавиці стали лавандові блискучі тіні, які вона нанесла на очі. При цьому губи Зарицька вирішила нафарбувати спокійним, нюдовим відтінком, який, втім, відмінно виглядає на її пухких губах.

Доповнила образ зірки зачіска з завитими локонами. Артистка приспустила блузку з одного плеча, додавши своєму луку нотку недбалості. На кадрах Зарицька млосно дивиться в камеру, відкривши рот.

Також виконавиця поділилася спільною фотографією з головним візажистом CHANEL Ukraine Ігорем Ігнатенко. Можливо, саме він надихнув її на створення яскравого макіяжу.

Шанувальники виконавиці бурхливо відреагували на її пости.

"Воооу", "тема тату не розкрита", "Вау, яка принцеса, Красива", "О, це прекрасно", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Зарицька побувала на популярному шоу "Танці з зірками". Олександра прийшла на шоу в незвичайній сукні з білим топом і довгими рукавами, а також рельєфним корсетом, що переходить в довгий поділ. Образ виконавиці довершила кучерява зачіска і масивні сережки.

Компанію Зарицької на фото складе поп-співак Аlekseev.

Нагадаємо, солістка KAZKA затягла відомого красеня за лаштунки "Танців з зірками" і зачарувала декольте: "які круті".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA виставила розкішне декольте перед відомим красенем на "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що розмальована солістка KAZKA звела з розуму пухкими губами і екстравагантною зовнішністю.