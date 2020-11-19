Анджеліна Джолі здивувала лякаючим образом для свого нового фільму

45-річна голлівудська зірка в черговий раз шокувала шанувальників несподіваним перевтіленням. Цього разу вона зіграла у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес", виконавши роль злої королеви. Кадри з картини з'явилися на одній з фанатських сторінок в Instagram.

На фото можна побачити, що Джолі у фільмі зовсім не схожа на себе в житті. Так, на її голові красується божевільна зачіска зі "збитим" вгору волоссям, обличчя актриси вибілене, а на губах красується недбало нафарбована червона помада. Ще однією "родзинкою образу" стала повна відсутність брів на обличчі співачки.

Також не можна не відзначити і наряд Джолі. Так, для фільму їй довелося одягатися в пишне біле плаття з мереживним коміром, яке «прикрашено» кривавим серцем на животі.

Додамо, що на знімках Джолі виглядає неабияк постарілою. Втім, такий ефект може давати грим, який явно щедро нанесли на обличчя актриси.

Раніше ми писали, що на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося фото, на якому Джолі постала повністю оголеною. Розкішна жінка скинула все зайве і розляглася на ліжку. Вона прикрила "п'яту точку" простирадлами, а решту виставила напоказ.

Джолі лежала на животі, в результаті чого її спина опинилася на виду. На фото можна розглянути численні татуювання актриси. Видно, що фотографія була зроблена давно, так як зараз у актриси татуювань набагато більше.

Нагадаємо, повністю роздягнена Анджеліна Джолі поніжилася в ліжку, показавши самий сік.

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