Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала запальні танці в сміливому вбранні

Після розпаду дуету "Время и Стекло" Надя вирішила зайнятися сольною кар'єрою. 19 листопада вона представила свій перший кліп на пісню «Горить». Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася фрагментом відео на своїй сторінці в Instagram.

На Кадрах Дорофєєва постає в двох різних образах. Один з них являє собою вільний топ з широкими рукавами і вільні штани кольору слонової кістки.

При цьому другий образ виявився куди більш відвертим. Для нього Надя вбралася в білий боді з відкритими стегнами і однією «штаниною». При цьому п'ята точка співачки виявилася повністю відкрита. Доповнюють провокаційний наряд високі чоботи і спокусливі ремінці.

На відео Дорофєєва демонструє свої танцювальні навички, зухвало згинаючись під музику.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового релізу.

"Надяяя, кліп вогонь", "це найкраща подія 2020!! Вогонь, Надюшааа", "Ну як біляшок на Вокзальній: гаряча, соковита і небезпечна!!", "Нереально красиво вітаю ти найкраща ми в тебе віримо і любимо", "ти шалено красива", "це офігенно. Я впевнена пісня підірве всі чарти!!", "Кліп бомба, пісня бомба, Надя бомба", "ця пісня розірве весь світ", - пишуть люди.

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