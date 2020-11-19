Наталя Могилевська задумалася про кардинальну зміну іміджу і показала себе з божевільним кольором волосся

Популярна українська співачка не так давно здивувала шанувальників, перефарбувавшись в яскравий блонд. Трохи пізніше вона повернулася до більш натурального відтінку, пофарбувавши волосся в світлий русявий колір. Однак, зараз зірка задумалася про нову зміну іміджу. Як пише Politeka.net, про це вона написала у своєму Instagram.

"А може мені пофарбуватися в рудий? Переглядаю фото на моєму телефоні, і розумію, скільки ж я ще не виклала в мережу", - зізналася Могилевська.

Вона також поділилася Селфі, зробленим під час зйомок її недавнього кліпу, в якому вона постала в ролі фатальної вампірші. У ньому зірка красувалася в похмурому образі з яскраво-червоною перукою і пов'язкою на оці.

Шанувальники знаменитості активно коментують її пост.

"Якщо душа просить-треба пофарбуватися!", "Краще в зелений ... гуляти так гуляти"," Іра Білик – 2", "вам йде цей колір", "Лисиця Аліса! Точний образ!", "Вам дуже добре в холодному білому, зараз ви особливо хороша", "вам йде, мені дуже подобається, сама рижуша", "свій колір краще, а цей у свята", "Оу.... воу-воу...йо-хо-хо...що за пірат?", "Що з оком?", "Наталя, вогонь", "Рудий Ваш колір!",- пишуть люди.

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості: "Наташа, не грай з дияволом".

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