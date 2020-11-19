Пенсійний фонд офіційно затвердив суму середньої зарплати в Україні, яка враховуватиметься при розрахунку пенсії

Як повідомляється на офіційному сайті ПФУ, розмір середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, склав у вересні 10 570,56 грн. Ця сума буде враховуватися при нарахуванні пенсій українцям.

Відзначимо, що в Україні діє солідарна пенсійна система, при якій виплати пенсіонерам робляться за рахунок щомісячних податків, які платять працюючі люди. У зв'язку з цим у своїх розрахунках Пенсійний фонд враховує середню зарплату, адже внески до ПФУ становлять 18,5% від неї.

Гроші на інші, більш високі виплати ПФУ отримує за рахунок дотацій з держбюджету.

Раніше ми писали про потенційні небезпеки пенсійної реформи, яку можуть запустити в Україні вже наступного року.

Справа в тому, що гроші на "другу" пенсію братимуть за рахунок скорочення надходжень до місцевих бюджетів і до Пенсійного фонду. 2% зберуть з ЄСВ і 2% з ПДФО.

При цьому варто відзначити, що в Україні станом на 1 вересня борг перед Пенсійним фондом (ПФУ) досяг 20,5 млрд грн. Тільки фізособи-підприємці не заплатили" на пенсії " близько 11 млрд грн. При цьому діра в ПФУ весь час збільшується.

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