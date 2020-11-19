Пенсійний фонд офіційно затвердив суму середньої зарплати в Україні, яка враховуватиметься при розрахунку пенсії
Як повідомляється на офіційному сайті ПФУ, розмір середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, склав у вересні 10 570,56 грн. Ця сума буде враховуватися при нарахуванні пенсій українцям.
Відзначимо, що в Україні діє солідарна пенсійна система, при якій виплати пенсіонерам робляться за рахунок щомісячних податків, які платять працюючі люди. У зв'язку з цим у своїх розрахунках Пенсійний фонд враховує середню зарплату, адже внески до ПФУ становлять 18,5% від неї.
Гроші на інші, більш високі виплати ПФУ отримує за рахунок дотацій з держбюджету.
"Тату, пробач": 12-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" на всю країну розповіла про перші поцілунки
Обірвалося життя зірки "МастерШеф": "Був найсильнішим"
Галкін, Наташа Корольова і Лорак зреагували на сина Собчак, який не схожий на Віторгана: "Ну треба ж!"
"Я завагітніла від вітчима, коли мені було 17": скандал на "Холостячці" з Мішиною спровокував одкровення
Раніше ми писали про потенційні небезпеки пенсійної реформи, яку можуть запустити в Україні вже наступного року.
Справа в тому, що гроші на "другу" пенсію братимуть за рахунок скорочення надходжень до місцевих бюджетів і до Пенсійного фонду. 2% зберуть з ЄСВ і 2% з ПДФО.
При цьому варто відзначити, що в Україні станом на 1 вересня борг перед Пенсійним фондом (ПФУ) досяг 20,5 млрд грн. Тільки фізособи-підприємці не заплатили" на пенсії " близько 11 млрд грн. При цьому діра в ПФУ весь час збільшується.
Нагадаємо, зарплати українців зміняться з 1 січня, оклади збільшать двічі: "на перерахунок можуть сподіватися...".
Як повідомляла Politeka, виплата пенсій під загрозою, грошей може не вистачити вже найближчим часом: "загальний дефіцит ПФУ...".
Також Politeka писала, що пенсії на картках мають право відібрати, НБУ дав роз'яснення: "можна позбутися всіх грошей, якщо...".