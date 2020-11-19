Пенсійний фонд України розповів, хто отримує великі виплати

Середній розмір пенсії в нашій країні становить - 3 410,60 гривень. Про це свідчать дані, оприлюднені прес-службою ПФУ. Всього в Україні налічується 11 мільйонів 219 тисяч 396 пенсіонерів, пише РБК Україна.

Пенсії за віком отримали 8 430 100 осіб із середньою пенсією - 3 430,28 грн. Виплати по інвалідності - 1 425 705 ос. (середня - 2 641,97 грн); у зв'язку з втратою годувальника - 517 744 ос. (3 018,11 грн); за вислугу років-216 084 ос. (3 094,50 грн); соціальні пенсії-74 093 ос. (1 729,19 грн); пенсії військовослужбовців - 552 183 ос. (5 502,55 грн); довічне грошове утримання суддів - 3 487 ос. (52 тисячи 420,25 грн).

Зазначимо, середня пенсія суддів зросла порівняно з першим липня на 1 248,48 грн, а середня пенсія по Україні - всього на 17,06 грн.

Раніше ми писали, що пенсійна реформа, яку в Україні можуть запустити з 2021 року, таїть в собі деякі небезпеки.

Справа в тому, що гроші на "другу" пенсію братимуть за рахунок скорочення надходжень до місцевих бюджетів і до Пенсійного фонду. 2% зберуть з ЄСВ і 2% з ПДФО.

При цьому, в Україні станом на 1 вересня борг перед ПФУ досяг 20,5 млрд грн.

Нагадаємо, уряд збирається запропонувати Верховній Раді впровадити професійну накопичувальну пенсію.

"Так люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію. Йдеться про тисячі гривень, які людина зможе отримати в якості доплати до своєї пенсії", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, що розрахунок пенсій зміниться: в ПФУ розкрили важливий нюанс, "порівняно з серпнем..."