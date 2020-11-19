Офіційно в Києві отримують найбільшу в Україні середню зарплату, але неофіційно у деяких українців вона набагато більше

Так, реальні зарплати в Києві у деяких українців в 10 разів перевищують офіційні, а деякі отримують в 14 разів більше грошей. Варто відзначити, що найбільший показник офіційної щомісячної середньої зарплати становить близько 17 тисяч гривень, передає НВ.

Так, реальна зарплата перевищує середню офіційну у топ-менеджерів – в 10-14 разів, фінансових директорів – в 7-9 разів, юристів-в 1,5 – 3 рази, менеджерів з продажу−в 1,2-2 рази.

Судячи з офіційних даних за всіма дослідженими категоріями найвищий розрив з офіційними даними можна спостерігати в IT-індустрії.

Реальні ж зарплати в Україні близькі до російських і лише в 1,5 рази менше польських, хоча в офіційних даних Україна за рівнем зарплат поступається Польщі в чотири рази.

Також раніше повідомлялося, що найвищу середню зарплату українці отримують у Києві, Київській та Донецькій областях.

При цьому кількість працівників, які отримують понад 25 тисяч гривень – всього 6,6%. Найчастіше українці отримують зарплату від мінімальної - 5000 грн - до 6000 грн. Це 19% штатних співробітників.

Найвищий оклад зустрічається серед менеджерів з продажу та директорів.