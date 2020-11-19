Все змінитися дуже скоро, але не для всіх українців

В Україні зростуть прив'язані до прожиткового мінімуму виплати - зарплати – пенсії та державні допомоги

Повідомляється, що зростання прожиткового мінімуму для однієї людини зросте на суму 71 Гривня - від 2118 гривень до 2189 гривень, за ним виросте і все інше, пише Главком.



Відбудеться підвищення саме окладів, а зарплата бюджетників складається не тільки з окладу, а й інших складових таких, як надбавка за стаж, інтенсивність праці, премія та інше.



У перший день зими 11 тарифна ставка зросте до 4472 гривень з 4383 гривень. 15 тарифна ставка зросте до 5857 гривень з 5740 гривень. 24 тарифна ставка зросте до 9897 гривень з 9701 гривень.



У вересні місяці 2020 року середня зарплата в країні склала 11998 гривень, а мінімальна 5 тисяч гривень. З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6 тисяч гривень.

Розміри пенсій і державних допомог також прив'язані до прожиткового мінімуму. Тому з 1 грудня відбудеться їх автоматичний перерахунок. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зросте на 57 грн – з нинішніх 1712 грн до 1769 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме: на дітей до 6 років – 1921 гривень, дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень, працездатних осіб – 2270 гривень, осіб, які втратили працездатність, – 1769 гривень.

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