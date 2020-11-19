І як тут можна вибрати?

Модель Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян, покрутилася перед камерою в зухвалому образі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, змусивши публіку вибрати найкраще з них.

Інстадива показала себе в ультракороткій сукні молочного відтінку, схожому просто на довгий гольфик, ажурних білих колготках, вовняному кардигані і високих чобітках.

Брюнетка тримала в руках стаканчик з напоєм і білу сумочку.

Альона позувала в жовтому листі, вибираючи найкращі ракурси, щоб здивувати публіку своїми випираючими пишними формами.

"1/2/3/4/5?💛 Застала ще красиву осінь для фото🍂 тому що цим же вечором, коли було зроблено фото все завалило снігом😂 але дуже теплий кардиган мене врятував🙈", - підписала знімки модель.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Соски заморозилися 😂"

"А чого холодно 😂"

"🙈Який жорсткий фотошоп на талії, то листя попливли, то на кардигані всі смужки потягнуло. І так само талія хороша нафіга борщити так"

"Альон у вас же красива і так фігура, навіщо ви талію ще більше зменшуєте ??"

"Соски начебто стирчать, Альон 🤫"

"Полуниця бомба, якщо чесно"

"Просто крутіше дівчинки немає не світі!!! Атасс!!!🔥 Стиль, смак, форми, краса, отетеріти!"

"Як ти не мерзнеш? На вулиці мінус 2, а ти в колготках таких 😂"

"Альон вони всі чудові ну ти ж сама це знаєш...!!!! 🥰💜 💐"

Раніше ми повідомляли, Омович підкорила мережу пікантними кадрами, на яких постала в одних колготках, абсолютно без верху. Дівчина розташувалася на підлозі в томній позі, зігнувши одну ногу в коліні й спокусливо вигнувши спинку.

"Всі люблять гучі-**ючі, а ми пара дурнів на адіку...(с)", - підписала кадр Омович.

Нагадаємо, українська Кардашьян в прозорій чорній білизні влаштувала сміливі втіхи в ліжку

Також Politeka писала, що українська Кардашьян спакувала апетитні "полунички" в прозорий ліф

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян потерлася достоїнствами в зухвалому міні про свою подружку-блондинку