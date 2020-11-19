Українська співачка Надія Мейхер похвалилася своєю красою, примірявши різні вбрання

Як повідомляє Politeka, кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на одному з фото Надія стоїть у кремовій сукні на ґудзиках, кокетливо поклавши руку собі на потилицю.

На другому кадрі співачка вже в синій сукні і з хусткою на голові в компанії відомого актора Юрія Горбунова стоїть на тлі дерев'яного зрубу.

"Нарешті! 💪Довгоочікуване продовження "Великі Вуйки-2" вже 30 Листопада це буде смішно і не забутньо😉 😁", – підписала кадри Мейхер.

Фанати дуже зраділи цьому анонсу, про що і написали в коментарях. Також вони поставили під публікацією всього за 2 години більше 4 тисяч лайків.

"Краса 😍 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 буду дивитися із задоволенням 👍 найкрасивіша як . Ви прекрасні сьогодні ! Чекаю❤️❤️❤️😍 Супер супер ) така класна 👍🙏❤️ Надь ти дуже приємна женщ😍😍😍❤️❤️❤️🔥 Кльова🔥🔥 Моя💕 Красиво так)👌🏻👌🏻 💗👸🏻💗Надьюш Ви Принадність😘Люблю Вас💕Дуже🌸😇😘 Красунечка 🌹🌹🌹🤗 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💎👑", – пишуть люди.

Не обійшла стороною публікацію і співачка Оля Полякова.

"Моя красуня! 🔥 🔥 🔥 ",- написала вона в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що колишня солістка популярної групи ВІА Гра Надія Мейхер розбурхала шанувальників пікантними кадрами.

На одному зі знімків Мейхер сидить на ліжку, закинувши ногу за ногу в білій сукні і чорних босоніжках.

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