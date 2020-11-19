Мова про ті платежі, які виставляють місцеві облгази, - за доставку " блакитного палива"

Нагадаємо, вже рік українці платять за газ за двома платіжками - за споживання і за доставку. У другому випадку сума завжди була однією і тією ж, але зараз настають зміни, пише Budport.

Так як стандартний "газовий рік", який тривав з 1 жовтня 2019 по 30 Вересня 2020 року, закінчився, то в нових квитанціях, до вже звичної суми додана ще одна цифра - обсяг спожитого за рік газу.

Знати свій обсяг споживання за минулий "газовий рік" важливо, так як цей показник буде закладений при розрахунку сум майбутніх платежів. Одні облгази вказують його в самій квитанції, споживачам тих облгазів, хто не вказав в квитанції, можна дізнатися свій обсяг спожитого за рік газу онлайн – в Особистому кабінеті. Ці повідомлення є попередженням про швидку зміну суми в платіжці - так званої "абонплати" за підключення до труби.

Для розрахунку нової суми необхідно помножити свій обсяг споживання за минулий період на тариф за транспортування, затверджений НКРЕКП конкретно для вашого облгазу, і поділити на число місяців на рік.

Раніше ми повідомляли, за час карантину зросли борги українців за комунальні послуги, найбільша частка яких - за газ.

За даними Державної служби статистики України, борг населення за спожитий природний газ та послугу з його доставки на початок жовтня 2020 року перевищив 21,1 млрд грн із загального боргу населення за житлово-комунальні послуги в обсязі 54,3 млрд грн.

За підсумками оплати за жовтень, порівняно з попередніми періодами, кількість боржників за спожитий газ зросла до 60%.

Критичні ситуації з боргами в Донецькій, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях - понад два млрд грн боргів.

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