Американська модель Ебігейл Рэтчфорд влаштувала яскраву фотосесію у відкритій білизні з мереживами

Молода знаменитість щодня показує в Instagram, як проходять її будні, як вона розважається в ресторанах і клубах, а також ділиться фото і відеоматеріалами, зробленими під час рекламної роботи з різними магазинами. Ебі подобається, коли на її образи звертають увагу, тому в основному профілі в соціальній мережі вона показує тільки самі незвичайні і сміливі образи.

Так, дівчина показала сміливий образ в білих мереживах, які приміряла в рамках чергової реклами для популярного бренду нижньої білизни для жінок. Тонка біла тканина ледь прикрила гідності, втім деякі частини тіла Ебі приховувати не стала взагалі. У дзеркалі модель сміливо показала сідниці, відображення яких вдало виявилося в кадрі.

Звично розпущені довгі локони, невеликі прикраси і яскравий макіяж ідеально завершили пікантний образ Ретчфорд, з приводу якого фанати написали найрізноманітніші компліменти:

"Кути🔥 🔥; приголомшливо🔥; Привіт, красуня. Ти виглядаєш фантастично, так красиво, вау, які еклери; Красиво 😍; Диміти пора; Не вистачає тільки більше пальм для екзотики👌🔥😻; Красива дама🔥🔥🔥; Всі зараз завмерли 😎; це повне одкровення вашому житті, ви так пишні й гарні😍😍; викладаєтеся завжди на повну котушку, так багато пристрасті💯; Чудово 😍😍😍»,

Ми також писали, що пишнотіла модель з довгими темними локонами вміє звернути на себе увагу фанатів. Завдяки любові до фотосесій для реклами білизни, дівчина стала популярна в Instagram дуже швидко. Так як Ебігейл не скромничає на зйомках, вона спокійно відчуває себе перед об'єктивом не приховує, що їй подобається увага.

Так, на більшості фото модель позує в одних лише мереживах або міні-бікіні, зроблених зі смужок замість нормальної тканини. На одному з таких Селфі в сміливому образі Ебі продемонструвала незвично пишний бюст в бордових мереживах. Тонкий ліфчик приховав досить мало, тому знаменитість отримала кілька сотень захоплених компліментів.

"Раніше проведені дні на карантині так дратували. Я навіть збивалася з рахунку, скільки їх було. А тепер звикла, кожен день як суцільна п'ятниця😎», - пише модель під фото.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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