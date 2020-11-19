Шанувальник Тіни Кароль помітили схожість між її батьком і Даном Баланом
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок Тіни Кароль в Instagram з'явилося архівне фото з дитинства співачки. На фото були відображені батько, мати і брат артистки. Мама сиділа на стільці, а всі інші члени сімейства стояли навколо неї.
"Маленька Тіна в колі сім'ї", - підписали фото автори аккаунта, нагадавши, що в листопаді у батька співачки було день народження.
У коментарях під постом розгорнулася справжня дискусія. Шанувальники Тіни звернули увагу на той факт, що батько Кароль, Григорій Ліберман, сильно схожий на молдавського співака, суддю шоу «Голос країни» Дана Балана, з яким співачці довгий час приписували романтичні стосунки.
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"Типаж зовнішності Тато Тіни=Дан Балан», «яка у тебе красива сім'я», «можна подумати, що це тато Дана", "якщо був би поруч на фото, сказали б-син", "він точно не батько Балана?", "Тато схожий на Дана", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що про батьків Тіни Кароль відомо мало. В одному з інтерв'ю вона відверто зізналася, що рідко спілкується з рідними, тому що у них «різні погляди на життя». Зустрічається сім'я, за словами Тіни, на Різдво, Великдень і день народження мами.
Нагадаємо, що Кароль забула про минулі образи і влаштувала «пожежу» на сцені «Квартал 95»: «жінка-богиня».
Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль вітають з народженням сина, схожість з батьком вражає.
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