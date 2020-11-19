ПриватБанк додає українцям роботи, а саме змушує відкладати всі справи і домагатися зарахування належних за свою працю грошей

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками опублікована нова скарга від клієнта ПриватБанку. Жінка описала ситуацію, коли банк відмовляється зараховувати зарплату на її рахунок.

За її словами, історія повторюється вже не перший місяць, і кожен раз їй доводиться "з боєм" домагатися виплати.

"При наявності всіх документів для виплати зарплати кожен місяць доводиться дзвонити на гарячу лінію і просити зарахувати зарплату. Випадок такий - на підприємстві працює найманий працівник, для якого призначено пільги на виплату податків. Немає жодної причини затримувати виплату зарплати. Довідка надана з липня 2020 по липень 2021. Цього разу причина відмови була - довідка не з початку року, а з липня. Минулого разу повернення було через однакові суми платіжок, хоча зарахування створювалося на різних працівників. Основна причина - відсутність довідки, хоча вона давно з самого початку підтягнута до корпоративних документів підприємства. І кожен раз через кілька відмов все-таки зараховують", - повідомила у своєму зверненні українка.

У Приватбанку дали роз'яснення з приводу останньої відмови:

"Ми завжди дотримуємося чинного законодавства і ведемо діяльність відповідно до вимог Національного банку України. У даній ситуації, задовольнити ваше прохання не представляється можливим, адже банк може прийняти тільки довідки, що діють на даний момент і які не є простроченими".

Раніше ми повідомляли, інша клієнтка ПриватБанку поскаржилася на зникнення 2300 гривень із зарплатної картки. Гроші були переведені шляхом двох транзакцій в додатку Приват24. Ніяких підтверджень перекладів при цьому не було.

Жінка додала, що гроші "впали" на чийсь "приватівський" рахунок, але от ім'я шахрая банк відмовляється назвати.

"Тому що банківська таємниця. Просто немає слів", - резюмувала обурена клієнтка.

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