Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала розкішний образ в салатовому бікіні

Модель з пишними формами є однією з найбільш обговорюваних російських блогерш в Instagram через незвичайну зовнішність. Дівчина щодня ділиться неоднозначними фото, на яких виглядає дуже пікантно, адже практично завжди позує в бікіні або непристойних сукнях.

Так як Квітко вважає, що вона навіть краще, ніж Кім Кардашьян, з якою її часто порівнюють, користувачі Instagram нерідко критикують дівчину і навіть висміюють за очевидну пластику через непропорційні форми. Але саму Анастасію це не хвилює, вона заявляє, що не користувалася послугами хірурга навіть незважаючи на те, що її кадри з підліткового віку говорять про зворотне.

На одному зі своїх кадрів Анастасія в черговий раз продемонструвала пишні достоїнства і ледь прикрила найголовніше салатовим бікіні. Як і очікувалося, шанувальники байдужими не залишилися:

"Гаряче тіло; Дайте мені ще трохи; Машина мрії; Моя любов з тобою поруч зі мною; тепер просто шикарно все; мені здається, що це нереально величезні форми; Моя любов, нескінченне гідність і шикарна фігура; Красиво ... у тебе Дупа непристойно велика; Уууауу дуже жарко; Жесть; ось природа нагородила !!! НЕ те-що світу Карпович; це сильніше Барбі🤤 🤯».

Ми також писали, що молода знаменитість любить підкреслювати достоїнства вельми сміливими нарядами. Так як Квітко пишається своїми формами, вона постійно носить досить сміливі топи, міні-спідниці і відкриті сукні, насилу прикривають її тіло.

Дівчина цього разу похвалилася жарким образом в тонкому, майже прозорому нюдовом плаття. Щоб показати, як виглядають її пишні сідниці з вигідного ракурсу, Анастасія повернулася боком до об'єктива і підняла руки трохи вгору. Прозорі босоніжки на високій шпильці і розпущені довгі локони, завиті в локони, доповнили сміливий образ моделі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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