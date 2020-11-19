Російський актор Федір Добронравов, відомий за роллю Івана Будька в серіалі "Свати", сильно помолодшав

Як повідомляє Politeka.net, нові фото з артистом здивували шанувальників, які вже змирилися з тим, що їх улюблений актор сильно постарів і посивів. Днями в Instagram художника Нікаса Сафронова з'явилося спільне фото із зіркою. На знімку не було звичної бороди Добронравова.

"Нарешті Федір Добронравов знайшов у своєму щільному графіку час і заїхав до мене в гості", - підписав фото художник, зазначивши, що за бесідою з актором зробив кілька начерків для портрета.

У коментарях бурхливо відреагували на пост художника.

"Як я його люблю! Прекрасний актор! Ви разом просто молодці!", "Як приємно бачити цих чудових талановитих людей! Незрівнянні обидва!", "Прекрасний актор! Браво! Будемо чекати", "будемо чекати! Ми любимо цього актора!", "Як же сильно ми сумуємо за сватами))) унікальна людина і артист, в житті він такий же оптимістичний?", "Посміялися з ним від душі... Він напевно і в житті такий позитивчик", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що не так давно Добронравов ділився фотографіями, на яких він був схожий на старого діда. Шанувальників його зовнішній вигляд дуже налякав. Зараз же актор помолодшав років на 10.

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