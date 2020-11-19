Я довго приховувала свою вагітність і тільки недавно дала інтерв'ю про те, що моєму синові вже півтора роки

Бізнес-леді, внучка Вітольда Фокіна, співачка, а віднедавна - дизайнер Маша Фокіна в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповів, куди вона пропала на тривалий час і що змінилося в її житті (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Внучка першого українського прем'єр-міністра пояснила українцям, що вона весь час жила в Америці, у неї з'явився чоловік, а також вона народила дитину, якій вже 1,5 року. Маша Фокіна пожартувала, що її важко витримати, тому у чоловіка повинні бути міцні нерви.

Багато чоловіків уточнили у співачки, скільки має піти грошей на те, щоб утримувати таку жінку, як вона. Також вона розповіла про свого сина, який зараз перебуває не з нею, а закордоном.

"З правильною жінкою гроші прийдуть, а не підуть. У нас вони примножилися. У мене син, його звуть Гебріел, і він, на жаль, поки в Сан-Франциско, тому що я не змогла його забрати під час карантину. Збираюся скоро закінчити проект свій, записати пісні і повернутися в сім'ю, забрати дитинку", - зізналася українська бізнес-леді.

Маша розповіла, що вона не бачила свого малюка вже 4 місяці, але там зараз знаходиться її чоловік, який перебував з нею на карантину, а потім повернувся до сина. Дівчина підкреслила, що поруч з її сином зараз є брати, сестри, бабусі і дідусі, тому він оточений любов'ю і ласкою.

Дівчина досить довгий час приховувала своє становище, зізнавшись, що дитину краще нікому не показувати. За її словами, чужі діти не цікаві нікому, тому не потрібно публікувати фотографії дитини, оскільки вона вірить в пристріт і заздрість з боку оточуючих.

"Я тільки пару місяців тому дала інтерв'ю для VIVA про те, що я була в положенні. Я зізналася вже, що у мене синові – 1,5 року", - пояснила також внучка Вітольда Фокіна.

Нагадаємо, що Маша Фокіна не змогла відповісти на питання зі шкільної програми і зганьбилася на публіці.

Як повідомляла Politeka, українська співачка Маша Фокіна показала обручку на безіменному пальці.

Також Politeka писала, що внучка Вітольда Фокіна подякувала українцям за їхнє ставлення до дідуся.