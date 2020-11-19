Я долго скрывала свою беременность и только недавно дала интервью о том, что моему сыну уже полтора года

Бизнес-леди, внучка Витольда Фокина, певица, а с недавних пор – дизайнер Маша Фокина в интервью "POLITEKALIFE" рассказал, куда она пропала на длительное время и что поменялось в ее жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Внучка первого украинского премьер-министра объяснила украинцам, что она все время жила в Америке, у нее появился муж, а также она родила ребенка, которому уже 1,5 года. Маша Фокина подшутила, что ее тяжело выдержать, поэтому у мужчины должны быть крепкие нервы.

Многие мужчины уточнили у певицы, сколько должно уйти денег на то, чтобы содержать такую женщину, как она. Также она рассказала о своем сыне, который сейчас находится не с ней, а заграницей.

"С правильной женщиной деньги придут, а не уйдут. У нас они приумножились. У меня сын, его зовут Гэбриел, и он, к сожалению, пока в Сан-Франциско, потому что я не смогла его забрать во время карантина. Собираюсь скоро закончить проект свой, записать песни и вернуться в семью, забрать ребеночка", - призналась украинская бизнес-леди.

Маша рассказала, что она не видела своего малыша уже 4 месяца, но там сейчас находится ее муж, который находился с ней на карантина, а потом вернулся к сыну. Девушка подчеркнула, что рядом с ее сыном сейчас есть братья, сестры, бабушки и дедушки, поэтому он окружен любовью и лаской.

Девушка достаточно долгое время скрывала свое положение, признавшись, что ребенка лучше никому не показывать. По ее словам, чужие дети не интересны никому, поэтому не нужно публиковать фотографии ребенка, поскольку она верит в сглаз и зависть со стороны окружающих.

"Я только пару месяцев назад дала интервью для VIVA о том, что я была в положении. Я призналась уже, что у меня сыну – 1,5 года", - объяснила также внучка Витольда Фокина.

Напомним, что Маша Фокина не смогла ответить на вопрос из школьной программы и опозорилась на публике.

Как сообщала Politeka, украинская певица Маша Фокина показала обручальное кольцо на безымянном пальце.

Также Politeka писала, что внучка Витольда Фокина поблагодарила украинцев за их отношение к дедушке.