Чи повториться криза, як у березні?

У березні, коли Україна зіткнулася з епідемією китайського вірусу, статистика захворюваності швидко призвела до девальвації гривні

Зараз кількість заражених збільшилася в рази і продовжує зростати - чи повториться березнева криза, розповів директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, на сьогодні ситуація не буде аналогічною весняній, навіть якщо уряд введе повторний локдаун.

"Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове - була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити", – зазначив Лупін.

Він пояснив, що до падіння гривні в березні, зокрема, призвела паніка у нерезидентів, які намагалися оперативно закрити свої інвестиції в Україні. Такої тактики інвестори дотримувалися не тільки в Україні, а й у всіх країнах, що розвиваються.

Крім того, зараз долар дешевшає по всьому світу. Аналітики Citigroup навіть не виключають, що американській валюті загрожує обвал на 20%.

Відзначимо, в листопаді Кабмін прийняв рішення про заміну адаптивного карантину на загальнонаціональний - тепер вся Україна знаходиться в умовах "помаранчевої зони". Крім того, уряд оголосив "карантин вихідного дня" із закриттям з ночі п'ятниці по понеділок кафе, ресторанів, ТРЦ та інших розважальних об'єктів.

Нагадаємо, згідно з даними Нацбанку, в четвер, 19 листопада, курс валют розвів євро і долар в різні боки, а гривню чекала підступна атака.

Стодоларовий "вічнозелений" підскочив на міжбанку на 2,33 пункту. До середини вчорашнього дня валюта подорожчала на 1,63 гривні.

А ось євро навпаки, раптово здав позиції. Економісти говорять про втрату 3,56 пункту.

Так що курс валют виглядає на сьогодні наступним чином:

100 доларів – 2813 грн;

100 євро - 3336,08 грн.

Абсолютно несподіваною для гривні виявився удар від російського рубля, який підскочив до 3,6781 грн за десять банкнот.

Нагадаємо, що у Нацбанку розкрили, що буде з курсом долара і гривнею при посиленні карантину

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