Нове фото співачки Алли Пугачової викликало ажіотаж у Мережі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Примадонни опублікований знімок, на якому 71-річна артистка позувала на мосту через річку.

Алла Борисівна, мабуть, розслабилася на відпочинку: в кадрі вона постала трохи розпатлана та без бюстгальтера, в білих брюках і розтягнутій кофтині, яку приспустила на плечі. Проте, співачка посміхалася і з оптимізмом дивилася кудись вдалину.

"Щоб жити краще, потрібно робити більше. Більше, ніж раніше. Більше, ніж інші", - підписав фото автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Мудрі слова☝️, мудрої, успішної, красивої жінки! Велика!!!❤️"

"Красуня в усі часи ! Повторень немає і не буде ! 😍👏"

"Вік не приховаєш" - "а вона і не приховує, всім відомо, скільки їй років, вона просто живе і радіє кожному дню і може собі багато дозволити, можна тільки побажати їй здоров'я, а решта у неї є"

"Вже не молода, а жити красиво хочеться..."

Раніше ми повідомляли, 15 листопада Пугачова і її чоловік, 44-річний шоумен Максим Галкін, відзначили важливу дату: разом ось уже 19 років. З цієї нагоди Галкін поділився зворушливим постом у своєму Instagram.

Так, артист опублікував спільне фото зі своєю коханою. На знімку вони позують в інтер'єрах свого розкішного замку і при цьому виглядають тепло і дуже по-домашньому.

"Молодці!!! Дай Бог вам здоров'я, щастя ще на довгі роки", "час швидкоплинний", "як швидко час летить", "Аллу Борисівну не любити неможливо", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці.

Також Politeka писала, що розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео.