Популярна російська актриса Христина Асмус після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим продовжує епатувати публіку дивними витівками

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала відео, на якому вона одягає кілька колгот і штанів, щоб не замерзнути на зйомках. Асмус записала жартівливе відео у вагончику для переодягання. Красуня стояла майже гола, засвітивши зайве. Вона в прискореному режимі одягла на себе кілька колготок, джинси, а також багато носок.

«Навздогін до вчорашнього посту. Нехай в кадрі я буду не така худа, зате теплооооооо!",- підписала відео Христина.

За тиждень її відео подивилися понад 1,5 мільйона разів. Михайло Галустян відреагував на відео і поставив лайк. У коментарях Асмус залишили як компліменти, так і негативні відгуки.

"Капець ви шибанута на всю голову. Тепер зрозуміло, чим ви з Гаріком зійшлися", "головне потім у вбиральні не забаритися", "Термобілизну не простіше надіти? Вже стільки всього зручного", "Молодець Христина, одягайтеся тепліше. Здоров'я не купиш", "Ппц, це просто унікально. 7 кг одягу)))», "а якщо в туалет закортить?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що після розлучення з Харламовим у Христини не було часу на перепочинок. Зараз її кар'єра на піку, тому зірка дуже багато працює.

Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим знайшла розраду в солодкому "гріху": "Аж слинки потекли".

Як повідомляла Politeka, розлучена Асмус влаштувала скандал з колегою Харламова прямо на зйомках: «ти займаєш чуже місце...».

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити: "Стрельнули з пістолета і...".